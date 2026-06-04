Прокуратура заинтересовалась избиением несовершеннолетнего в Перми

Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту инцидента, произошедшего с несовершеннолетним на детской площадке по ул. Солдатова, 28 в Перми. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в соцсети опубликовали видео, на котором видно, как мужчина тащит мальчика к качелям на детской площадке и бьет его головой о металлическое сиденье. «На Солдатова, 28 мужчина ударил ребенка головой о качели. До этого бил его головой об металлический знак», — написал автор видео. В комментариях было указано, что это произошло 3 июня.

«По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, при наличии оснований решен вопрос о привлечении виновного лица к установленной законом ответственности», — сообщили в прокуратуре.