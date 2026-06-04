В Оренбурге закроют пешеходный мост через Урал из-за ремонта

Во время летнего ремонта в Оренбурге закроют пешеходный мост через Урал. Об этом «Ъ-Волга» сообщил подрядчик объекта «ПП-Систем».

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Сегодня часть моста уже перекрыта, на некоторых участках лестницы возле Зауральной рощи ограничен проход. Работы разделятся на три этапа — ремонт самого моста, подтяжка вант и установка подсветки. Специалисты уже завершили пескоструйную обработку опор и начали их восстанавливать: разделять швы, шпаклевать поверхности и готовиться к покраске. Другая группа ремонтирует ступени со стороны Зауральной рощи, устанавливая новые конструкции вместо изношенных.

Позже рабочие нанесут защитное покрытие на основную часть моста. За 10 дней до этого жителей города предупредят о полном перекрытии сооружения.

«Чтобы в людей не летели песок и краска, мост будет перекрываться примерно на три дня. Но не на постоянной основе: будет как с мостом на улице Донгузской. Все даты сообщим позже. На сегодняшний день выделены деньги для того, чтобы одно из значимых сооружений нашего города выглядело эстетично и красиво»,— рассказал «Ъ-Волга» представитель подрядчика.

По его словам, мост находится в удовлетворительном состоянии и не является опасным для людей. Весь ремонт запланирован для нанесения защитного покрытия, чтобы на металле не возникала коррозия. Локальные окрашивания участков осуществляли и раньше, но очистку и пескоструйную обработку на мосте делают впервые за 44 года его существования.

Из городского бюджета на ремонт моста выделили почти 27 млн руб. Восстановление вантов же обойдется в 7 млн руб., а за подсветку администрация готова заплатить порядка 15 млн руб. Для ее установки на данный момент так и не нашли исполнителя. Завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года. Подрядчик заявил, что в сроки укладывается, и за лето объект точно приведут в порядок.

Яна Вежлева