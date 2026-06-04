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Самара вошла в число локаций России с высоким риском затоваренности рынка новостроек

Самара находится в числе восьми регионов, в которых отмечен высокий риск затоваренности рынка новостроек. Об этом сообщает «Циан» со ссылкой на слова директора bnMAP.pro Сергея Лобжанидзе на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С учетом темпов продаж жилья в этом году, застройщики будут продавать остатки более двух лет после ввода домов в эксплуатацию: от 30 до 40 месяцев. Это станет проблемой для рынка новостроек. На темпы продаж первичного жилья и затоваренность рынка новостроек влияет ситуация с ипотекой. Наличие рассрочки осложняет реализацию проектов, поскольку это замедляет наполняемость эскроу-счетов.

Помимо Самары, самые высокие риски наблюдаются на рынке Владивостока и Приморского края, Казани, Красноярска, Перми, Екатеринбурга и Калининградской области.

Руфия Кутляева