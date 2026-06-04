Самара вошла в число локаций России с высоким риском затоваренности рынка новостроек
Самара находится в числе восьми регионов, в которых отмечен высокий риск затоваренности рынка новостроек. Об этом сообщает «Циан» со ссылкой на слова директора bnMAP.pro Сергея Лобжанидзе на Петербургском международном экономическом форуме.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
С учетом темпов продаж жилья в этом году, застройщики будут продавать остатки более двух лет после ввода домов в эксплуатацию: от 30 до 40 месяцев. Это станет проблемой для рынка новостроек. На темпы продаж первичного жилья и затоваренность рынка новостроек влияет ситуация с ипотекой. Наличие рассрочки осложняет реализацию проектов, поскольку это замедляет наполняемость эскроу-счетов.
Помимо Самары, самые высокие риски наблюдаются на рынке Владивостока и Приморского края, Казани, Красноярска, Перми, Екатеринбурга и Калининградской области.