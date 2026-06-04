Самара вошла в число локаций России с высоким риском затоваренности рынка новостроек

Самара находится в числе восьми регионов, в которых отмечен высокий риск затоваренности рынка новостроек. Об этом сообщает «Циан» со ссылкой на слова директора bnMAP.pro Сергея Лобжанидзе на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С учетом темпов продаж жилья в этом году, застройщики будут продавать остатки более двух лет после ввода домов в эксплуатацию: от 30 до 40 месяцев. Это станет проблемой для рынка новостроек. На темпы продаж первичного жилья и затоваренность рынка новостроек влияет ситуация с ипотекой. Наличие рассрочки осложняет реализацию проектов, поскольку это замедляет наполняемость эскроу-счетов.

Помимо Самары, самые высокие риски наблюдаются на рынке Владивостока и Приморского края, Казани, Красноярска, Перми, Екатеринбурга и Калининградской области.

Руфия Кутляева