По итогам прошлого года товарооборот Чувашии и Челябинской области превысил 2,8 млрд руб. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарооборот Чувашии и Челябинской области превысил 2,8 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Товарооборот Чувашии и Челябинской области превысил 2,8 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, поставки продукции из Чувашии в Челябинскую область за год выросли почти на четверть. На полях Петербургского международного экономического форума глава Чувашии подписал соглашение о сотрудничестве с Челябинской областью.

Также был подписан договор с Тамбовской областью, с которой, по словам главы Чувашии, сотрудничают аграрии и ведущие предприятия региона. Документы предусматривают развитие взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах.

Анна Кайдалова