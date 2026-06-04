Товарооборот Чувашии и Челябинской области превысил 2,8 млрд рублей
По итогам прошлого года товарооборот Чувашии и Челябинской области превысил 2,8 млрд руб. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Товарооборот Чувашии и Челябинской области превысил 2,8 млрд рублей
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По его словам, поставки продукции из Чувашии в Челябинскую область за год выросли почти на четверть. На полях Петербургского международного экономического форума глава Чувашии подписал соглашение о сотрудничестве с Челябинской областью.
Также был подписан договор с Тамбовской областью, с которой, по словам главы Чувашии, сотрудничают аграрии и ведущие предприятия региона. Документы предусматривают развитие взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах.