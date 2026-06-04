АвтоВАЗ и Сбер будут развивать цифровые сервисы для Lada

АО «АвтоВАЗ» и ПАО Сбербанк подписали соглашение о расширении сотрудничества, включающее развитие цифровых сервисов для автомобилей Lada, а также совместную работу над финансовыми продуктами и технологическими решениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Документ был заключен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым и главой Сбербанка Германом Грефом. Стороны отметили, что более 30 лет автогигант является ключевым клиентом банка.

Согласно условиям договора, партнеры будут взаимодействовать в области классических банковских услуг, современных платежных технологий и консультаций. Особое внимание уделено внедрению искусственного интеллекта для цифровой трансформации бизнес-процессов автомобильной отрасли.

Андрей Сазонов