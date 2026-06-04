«Полиметалл» и власти республики подписали инвестиционное соглашение

Компания «Полиметалл» заключила инвестиционное соглашение на 15 лет для разработки Новопетровского месторождения в Башкирии с объемом капиталовложений 11,6 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, документ на полях Петербургского международного экономического форума подписали представители компании, минэкономразвития России и Башкирии. Соглашение предусматривает стабилизацию налоговых условий и упрощение процедур в сфере земельных отношений.

Добычу полезных ископаемых начнут подземным способом в 2029 году, работы продлятся до 2038 года. Проект включает строительство рудника, вахтового поселка и административных зданий с созданием более 400 рабочих мест.

Руда будет перерабатываться на модернизированной фабрике Сибайского ГОКа для выпуска концентратов меди, цинка и гравия.

Помимо основного контракта «Полиметалл» подписал с властями республики отдельное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Компания обязалась до 2038 года направить на развитие социальной сферы региона 6,75 млрд руб.

Олег Вахитов