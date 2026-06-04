Автомобильный трафик по трассе М-11 в преддверии ПМЭФ вырос почти на 30%

«Автодор» в преддверии ПМЭФ-2026 зафиксировал заметный рост активности на трассе М-11 «Нева» в направлении Санкт-Петербурга, рассказали «Ъ» в госкомпании. По сравнению с аналогичными днями предыдущей недели (25-27 мая) объем транзитного трафика в прямом направлении увеличился на 28%. Общий транспортный поток по направлению Москва — Санкт-Петербург вырос в среднем на 14,5%.

«Особенно показательно изменение структуры движения,— отметили в госкомпании.— Если неделей ранее доля транзитных поездок в направлении Санкт-Петербурга составляла 9% от общего потока, то в дни форума она выросла до 12%. Это означает, что каждый восьмой автомобиль на трассе следует по дальнему маршруту, связывающему крупнейшие экономические центры страны».

Всего, по данным «Автодора», с 1 по 3 июня по транзитным маршрутам в направлении Санкт-Петербурга проехало более 9,3 тыс. транспортных средств — на 22,5% больше, чем за аналогичные дни прошлого года. «При этом встречный транзитный поток практически не изменился, что подтверждает прямую связь роста трафика именно с проведением Петербургского международного экономического форума»,— указали в госкомпании.

Иван Буранов