Бывшего топ-менеджера «Роснано» обвинявшегося в мошенничестве, связанном с Пермской ГРЭС, заочно осудили к 12 годам колонии

Бывший заместитель главы госкорпорации «Роснано» Андрей Малышев, обвинявшийся в том числе в мошенничестве в сфере кредитования, связанном с Пермской ГРЭС, заочно приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС,

Одно из обвинений, предъявленное бывшему топ-менеджеру касалось займа в размере 900 млн руб., который в 2014 году был получен в Альфа-банке инжиниринговой компанией «Группа Е4». Ее президентом Андрей Малышев стал в 2012 году после ухода из «Роснано». По данным следствия, кредит должен был пойти на строительство энергоблока Пермской ГРЭС, но был израсходован на оплату услуг субподрядчиков, не указанных в договоре целевого займа.

Прокуратура на основании всего объема обвинений (два эпизода мошенничества с общим ущербом 1 млрд руб.) просила приговорить господина Малышева к 15 годам лишения свободы.

Заочный процесс над бывшим топ-менеджером «Роснано» проходил в Мещанском суде Москвы, сам подсудимый уже несколько лет проживает в Великобритании.