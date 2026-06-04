МегаФон запустит первую Private 5G в промышленности

МегаФон и АО «Апатит» в рамках Петербургского международного экономического форума объявили о запуске проекта по созданию первой в стране Private 5G для обеспечения работы беспилотной карьерной техники в Заполярье. Соглашение о реализации подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и генеральный директор АО «Апатит» Денис Новиков.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

В рамках достигнутых договоренностей компании намерены совместно запустить в Мурманской области мультисетевую архитектуру, где процессы, ориентированные на соблюдение строгих KPI, будут работать в контуре 5G, а остальные действующие производственные сервисы и оборудование — бесшовно переведены в LTE. Это позволит одновременно ввести в эксплуатацию беспилотные карьерные самосвалы, используемые на открытых участках добычи руды в филиале АО «Апатит» в Кировске и создать защищенную среду для других дистанционно управляемых процессов.

Высокоскоростная сеть пятого поколения обеспечит эффективную передачу больших объемов данных с минимальной задержкой, что в перспективе позволит исключить человека из опасных зон, повысить безопасность и производительность труда, а также оптимизировать логистические цепочки.

«Мы всегда стремились быть лидерами в области инноваций, в том числе на нашем горнодобывающем переделе. Для повышения безопасности сотрудников в рудниках кировского филиала компании уже сейчас применяются дистанционное бурение, которое доказало свою эффективность. Следующий шаг — беспилотная карьерная техника. Однако для работы всего этого сложного оборудования требуется быстрый и устойчивый канал беспроводной связи, который мы намерены выстроить вместе с нашим технологическим партнером — МегаФоном. Уверен, что такое эффективное сотрудничество промышленности и телекома позволит нам сделать очередной качественный рывок в цифровизации производств, еще раз подчеркивая статус ФосАгро как одного из технологических лидеров российской экономики», — отметил генеральный директор АО «Апатит» Денис Новиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

«Промышленный сектор уже сформировал запрос на технологию 5G: без сверхнизкой задержки и гарантированной полосы невозможно масштабировать телеуправление техникой, видеоаналитику в реальном времени и высокоточное позиционирование. В ожидании регуляторных решений мы с партнёром приступаем к реализации гибридной модели, что ускорит внедрение инноваций и обеспечит плавный переход к новым стандартам. Мультисетевая архитектура позволит изолировать в контуре LTE существующие процессы, а для высококритичных сценариев поэтапно развернём 5G. Это даст предсказуемую экономику, управляемые риски и позволит перейти к цифровому производству на всех этапах: от типовых офисных операций до добычи в карьере без участия человека», — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

ПАО «МегаФон»