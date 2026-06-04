Операторы ищут пути к Netflix

У россиян может снова появиться Netflix и нейросети через так называемый «белый» VPN. Эту идею сотовые операторы обсуждают с властями, сообщил в разговоре с РБК генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин. Речь идет о доступе к зарубежным сервисам, которые формально не заблокированы, но в России не работают. Например, нейросети или стриминговые платформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словами Анохина, идея «белых списков VPN» получила поддержку и сейчас прорабатывается. Он подчеркнул, что эти сервисы остаются популярными у россиян, а операторы знают, как обеспечить к ним доступ. Техническая возможность действительно есть, говорит независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин. Однако, по его словам, не исключены и сложности:

«Инициативы операторов, как мне кажется, направлены на некий антикризис в связи с последними новостями об ограничениях зарубежного трафика, блокировке VPN и настройке "белых списков". У операторов, понятное дело, падает выручка — пользователи меньше пользуются мобильной сетью и немного нервничают. Поэтому инициатива коллег из "Билайна" понятна: им нужно удерживать аудиторию. Сложность заключается в том, что может быть реализована инициатива по ограничению зарубежного трафика. И те же платформы вроде Netflix и OpenAI попадут под эти ограничения. Придется их как-то отдельно выводить из рестрикций.

Трафик будет ограничиваться через IP-адреса.

Могут ли операторы обойти эти ограничения? Да, могут. Будет ли Netflix или OpenAI этому противодействовать, зависит во многом от того, как они решают вопрос со своим регулятором. Стоит также помнить, что оплата этих сервисов российской карточкой невозможна. Соответственно, и ценность доступа к ним через мобильного оператора сомнительна. Поэтому инициатива, как мне кажется, является маркетинговой».

Как передает РБК, в обсуждении участвуют не только представители «Билайна». В Т2 подчеркнули, что это межотраслевая инициатива, которую прорабатывают все операторы. Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов слабо верит в ее реализацию:

«Весь смысл "белого списка" в том, что в него включены только те сервисы, которые точно не пропускают через себя сторонний трафик. Но даже в этих условиях иногда возникают определенные трудности. А если сделать такую дыру в безопасности в виде доступа к западным сервисам, получится, что мы не сможем контролировать трафик через западные IP-адреса и не узнаем, что именно в данный момент происходит с контентом.

Даже если хотя бы один сервис — Netflix — туда добавить, это автоматически делает идею "белого списка" бессмысленной.

Более того, те же Netflix и нейросети могут самостоятельно отслеживать российских пользователей: на многие ИИ-сервисы вы просто не зайдете с российским IP-адресом».

“Ъ FM” направил запрос в «Билайн», Т2, МТС и «МегаФон» с просьбой подтвердить разработки и уточнить, когда могут появиться конкретные решения.

Анна Кулецкая