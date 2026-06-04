За пять месяцев от жителей Татарстана поступило 14,1 тысячи жалоб

В Татарстане за январь—май этого года в Государственную жилищную инспекцию поступило 14,1 тыс. обращений граждан. Это на 42,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства.

Наибольшее число жалоб зафиксировано в Казани — 8,6 тыс. обращений, что на 46,3% больше год к году. В Набережных Челнах поступило 1,8 тыс. обращений (+19,3%), в Альметьевском районе — 974 (+42,6%), в Нижнекамском — 535 (+31,5%).

Снижение числа жалоб наблюдалось в Чистопольском, Лениногорском и Лаишевском районах.

В ведомстве отмечают, что динамика обращений не всегда напрямую связана с объемом жилищного фонда и зависит от качества работы управляющих компаний и уровня удовлетворенности граждан.

Анна Кайдалова