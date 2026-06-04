Житель Самары осужден за госизмену и публичные призывы к терроризму

Жителя Самары приговорили к 16 годам лишения свободы за государственную измену и публичное оправдание деятельности проукраинских террористических организаций. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствием установлено, что гражданин 1990 года рождения вступил в контакт с украинским медиапропагандистом и передавал ему материалы разведывательного характера об объектах топливно-энергетического комплекса региона. Эти сведения использовались для планирования ударов беспилотными летательными аппаратами.

Подозреваемый также разделял идеологию вооруженных формирований, действующих на стороне Украины, и поддерживал их деятельность в сети Интернет с целью провокации протестных настроений. В феврале 2025 года мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Центральный окружной военный суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ст. 275 УК РФ (государственная измена), назначив ему наказание в виде 16 лет лишения свободы. Первые три года он отбудет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

Суд также обязал осужденного выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей. Приговор на данный момент не вступил в законную силу.

Андрей Сазонов