«Россети Тюмень» приняли в эксплуатацию воздушную линию электропередачи в Лангепасе

Администрация города Лангепаса передала в эксплуатацию «Россети Тюмень» линию электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 35 кВ. ЛЭП протяженностью свыше четырех километров участвует в электроснабжении порядка пяти тысяч жителей Лангепаса, а также инфраструктуры крупных нефтегазодобывающих компаний.

Компетенции системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) позволят повысить надежность электроснабжения жителей и предприятий нефтегазодобывающей отрасли. Специалисты «Россети Тюмень» обеспечат комплекс мероприятий для поддержания нормативного состояния ЛЭП. Договором безвозмездного пользования предусмотрено ремонтно-эксплуатационное обслуживание и при необходимости проведение мероприятий по реконструкции и модернизации энергообъекта.

Консолидация электросетевого имущества на базе СТСО является важной частью государственной политики в электроэнергетике и направлена на повышение надежности электроснабжения социально значимых объектов, жителей и предприятий ХМАО-Югры.

АО «Россети Тюмень»