Полиция задержала подозреваемого в теракте в Нижегородской области

Полиция задержала подозреваемого в теракте на железной дороге в Нижегородской области, который, по данным следствия, поджег релейный шкаф на перегоне Починки — Варя. Об этом сообщили в управлении МВД на транспорте по Приволжскому федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Задержанный — 24-летний житель Черкесска. В полиции уточнили, что он получил сообщение в мессенджере с инструкцией по изготовлению горючей смеси и вечером поджег релейный шкаф.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о теракте по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев