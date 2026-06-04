В Новосибирске осудили фигурантов дела о хищении 234 млн руб. у дольщиков

Ленинский райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении фигурантов дела о хищении более 234 млн руб. у участников долевого строительства. Подсудимых Геннадия Демидова и Аллу Клименко признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Их приговорили к пяти и четырем годам колонии общего режима соответственно, сообщает, прокуратура региона. Свою вину осужденные не признали, ущерб пострадавшим не возместили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, с 26 апреля 2021-го по июль 2018 года фигуранты дела, занимая руководящие должности в ООО «Стройинвестпроект», похитили более 225 млн руб. у участников долевого строительства. Возвести жилые многоквартирные дома планировалось на территории Бердска и Краснообска. «В последующем дома достроены не были , строительство одного из них было «заморожено» на этапе котлована», — говорится в сообщении. От действий злоумышленников пострадали 262 человека.

В пресс-службе судов общей юрисдикции уточнили, что с сентября 2017-го по февраль 2018 года Геннадий Демидов, будучи фактическим руководителем фирм, похитил 9,2 млн руб. Эта сумма предназначалась для погашения задолженности коммерческих организаций перед индивидуальным предпринимателем по договорам в обмен на принадлежащие коммерческой организации офисные помещения, считают правоохранители.

Александра Стрелкова