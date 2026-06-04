В Оренбурге анонсировали строительство третьего автомобильного моста через Урал

Глава Оренбурга Альберт Юмадилов сообщил о строительстве третьего автомобильного моста через Урал. О планах на новый объект он рассказал во время заседания городского совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Строительство моста уже внесли в генплан. Планируется, что его свяжут с дублером Чкалова-Гагарина, который открыли в 2025 году. Работы начнут от улицы Неплюева. Выехать на мост можно будет с улицы Степана Разина, а съехать в районе села Ивановка на Беляевское шоссе.

Третий мост предполагалось построить еще по генплану Оренбурга от 1985 года. Именно переправа от улицы Степана Разина и должна была забирать на себя часть дорожного трафика. Если в текущем году специалисты начнут проектно-изыскательные работы, то, по словам господина Юмадилова, стройка начнется через 2-3 года.

На данный момент в Оренбурге переехать Урал можно через мост, который располагается возле улицы Чичерина, либо через мост на Загородном шоссе. Однако сегодня эти участки дорог вызывают много споров среди горожан.

Автомобильный мост возле Чичерина планируют ремонтировать до 1 сентября: сейчас там перекрыты две полосы движения, из-за чего регулярно образуются пробки. 15 июня оренбуржцам обещали закрыть переправу полностью, что вызвало волну возмущений, поскольку объезд через другой мост займет большое количество времени. Горожане начали обращаться в приемные депутатов с жалобами на многочасовые пробки, некоторые отмечали, что на жаре из-за таких простоев людям в машине может стать плохо. Позже городская администрация решила ввести три-четыре «окна»: каждое будет длиться от двух до трех дней. В это время специалисты будут заниматься монтажом и демонтажом несущих конструкций. Например, впервые движение будет перекрыто с 23:00 5 июня по 06:00 8 июня.

Большая нагрузка приходится и на Загородное шоссе, где на данный момент идет строительство развязки на кольце. Из-за закрытых частей перекрестка аналогично образуются долгие пробки, в частности со стороны улицы Гаранькина. Запустить объект ранее обещали к концу 2025 года, сейчас сроки сместились к сентябрю 2026 года.

Яна Вежлева