Тольяттинское предприятие усиливает подготовку кадров с помощью подшефных школ

В Тольятти состоялся выпуск в подшефных школах «Тольяттиазота» (ТОАЗа) с инженерно-техническими классами (ИТК). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Профильные классы действуют в пяти образовательных организациях города. ТОАЗ оказывает учебным заведениям шефскую помощь, которая заключается в ремонте и укомплектовании кабинетов химии, а также закупке расходных материалов для проведения лабораторных работ.

ИТК предоставляют школьникам возможность углубленного изучения таких предметов, как химия, физика, математика и информатика. Ученики также регулярно принимают участие в профориентационных программах предприятия и профильных сменах в Самарском областном центре для выявления талантов.

С 2019 года обучение в профильных классах прошли более 300 учеников. Благодаря договорам целевого обучения студенты получают повышенную стипендию, проходят на предприятии оплачиваемые практики и стажировки, а также гарантированно трудоустраиваются на завод.

АО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) – одно из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата, входящий в Группу «Уралхим». Завод включает в себя семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата карбамида, расположенных на более чем 600 га производственной площадки. Мощности ТОАЗа позволяют обеспечить 18% спроса на российском рынке и 11% объема мирового экспорта аммиака.

Евгений Чернов