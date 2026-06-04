В Татарстане рассматривают возможность внедрения цифрового ID для аренды электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане могут создать цифровой ID для аренды самокатов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ В Татарстане могут создать цифровой ID для аренды самокатов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Использование цифровых решений для ограничения аренды самокатов несовершеннолетними пользователями обсудили на встрече господина Минниханова с гендиректором VK Владимиром Кириенко.

Отмечается, что аналогичные механизмы уже применяются в Москве, где для аренды требуется цифровая верификация возраста через государственные сервисы.

Анна Кайдалова