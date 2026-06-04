В Татарстане могут создать цифровой ID для аренды самокатов
В Татарстане рассматривают возможность внедрения цифрового ID для аренды электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.
В Татарстане могут создать цифровой ID для аренды самокатов
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Использование цифровых решений для ограничения аренды самокатов несовершеннолетними пользователями обсудили на встрече господина Минниханова с гендиректором VK Владимиром Кириенко.
Отмечается, что аналогичные механизмы уже применяются в Москве, где для аренды требуется цифровая верификация возраста через государственные сервисы.