Компания Айрата Ямаева представила проект туркластера на курорте в Кузбассе

ООО СЗ «Алтын Шор Девелопмент» представило на Петербургском международном экономическом форуме проект всесезонного туристического кластера с медицинским комплексом. Он будет располагаться в секторе F города-курорта Шерегеш Кемеровской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

По данным пресс-службы правительства Кузбасса, территория застройки проекта «Алтын Шор» у подножия горы Зеленой составит 54 га. Площадь клиники медицинского комплекса — 2 тыс. кв. м. Суммарная мощность всех запланированных объектов размещения — более 3 тыс. номеров.

В сообщении указывается, что «Алтын Шор» станет частью развития СТК «Шерегеш» с общим объемом инвестиций 180 млрд руб. до 2030 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Алтын Шор Девелопмент» было зарегистрировано в поселке городского типа Шерегеш в декабре 2025 года. Единственным учредителем компании указан Айрат Ямаев. Он является владельцем или совладельцем ряда компаний в Москве, Новосибирской и Кемеровской областях, Республике Алтай.

Валерий Лавский