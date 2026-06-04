Жительницу Самарской области приговорили к обязательным работам за побои своему сыну

В Самарской области суд признал 27-летнюю местную жительницу виновной по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Ей назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ. Об этом сообщает Самарский областной суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняют в пресс-службе суда, бабушка осужденной обратилась с заявлением в отдел полиции о том, что ее внучка нанесла побои своему семилетнему сыну. Следствие установило, что осужденная, которая ранее привлекалась к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), «умышленно нанесла сыну один удар ладонью по щеке, после чего, взяв кожаный ремень, трижды ударила мальчика». Два удара пришлись на левую ногу ребенка, один — на правую. От ударов у мальчика образовались кровоподтеки.

Эксперт оценил повреждения как «не причинившие вреда здоровью». Подсудимая полностью признала вину и согласилась с предъявленным обвинением. Согласно ее показаниям, она не смогла совладать со своими эмоциями.

На момент рассмотрения дела в суде подсудимая примирилась с сыном. В настоящее время ребенок проживает с матерью. Приговор в законную силу не вступил.

Руфия Кутляева