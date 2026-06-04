С нижегородского предпринимателя взыскали 100 тысяч рублей из-за Чебурашки

В Сергачском районе Нижегородской области суд удовлетворил иски АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» к местному предпринимателю. По данным суда, в общей сложности нижегородца обязали выплатить истцам 100 тыс. руб. и оплатить 13 тыс. руб. судебных издержек.

В ходе разбирательства суд установил, что предприниматель продавал через маркетплейс товары с изображением персонажа их советских мультфильмов — Чебурашки.

Права на этого персонажа и его изображение принадлежат АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм». Разрешение на использование товарного знака ответчик не получал.

Истцы посчитали, что предприниматель нарушил их исключительные права на использование образов мультипликационного героя. Суд признал требования АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» законными и удовлетворил иски в полном объеме.