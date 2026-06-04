В Татарстане на капитальный ремонт малого зала заседаний Государственного совета республики выделили 287,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На капремонт малого зала Госсовета Татарстана выделили 287,8 млн рублей

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ На капремонт малого зала Госсовета Татарстана выделили 287,8 млн рублей

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Источником финансирования служит бюджет Татарстана. Средства выделят на строительно-монтажные работы, установку оборудования, приобретение мебели и инвентаря. Завершить работы подрядчик должен до 1 декабря.

Заказчиком выступает главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.

Анна Кайдалова