В ВТБ заявили о необходимости налоговых стимулов для IPO частных компаний

Для стимулирования выхода на биржу частных российских компаний может потребоваться введение дополнительных налоговых послаблений, а также корректировка регулирования со стороны Центрального банка и пенсионных фондов. Об этом на сессии «Ъ» на ПМЭФ заявил старший вице-президент ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Средин.

По его словам, текущего набора стимулов для бизнеса с частным капиталом недостаточно. «При этом, наверное, в моменте недостаточно определенных стимулов для частных компаний, возможно, рассмотрение каких-то дополнительных налоговых стимулов, стимулов стороны Центрального банка в отношении коммерческих банков и их отношения при кредитовании компаниям, которые уже публичны. Это все такая достаточно сложная работа»,— сказал Дмитрий Средин.

Он отметил, что в отличие от государственных корпораций, для которых системное ускорение со стороны государства в вопросе размещения акций является правильной задачей, частный бизнес действует иначе. «Для компаний с частным капиталом, без государственного участия, здесь по указке никто выходить на фондовые рынки не будет, потому что понятно, что при текущей ключевой ставке не факт, что выгодно размещать акции, поэтому есть достаточно большой пайплайн компаний, которые ждут, когда можно будет выйти на фондовый рынок с той оценкой, которую ожидают инвесторы»,— пояснил он.

Дмитрий Средин также обратил внимание на необходимость пересмотра ограничений для институциональных инвесторов. «Также необходимо не забывать про пенсионные фонды, которые тоже пока еще имеют определенные ограничения по покупке ценных бумаг при первичных размещениях. На вторичном рынке это тоже работа, которая ведется на уровне правительства, на уровне регуляторов, которую очень важно продолжать для того, чтобы стимулировать выход компании на IPO»,— добавил Дмитрий Средин.