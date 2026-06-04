Рынок e-com в России превысил 13 трлн рублей

Российский рынок интернет-торговли в 2025 году превысил 13 трлн руб., однако темпы роста постепенно замедляются. Об этом рассказал директор по продажам СДЭК Денис Давыдов на сессии ИД «Коммерсантъ» на ПМЭФ-2026. По его словам, рынок перешел от этапа бурного роста к стадии «зрелости», и дальнейшим драйвером будут региональные рынки — малые и средние города, где маркетплейсы компенсируют дефицит ритейла.

По итогам 2025 года российский рынок e-commerce достиг почти 8 млрд отправлений, заявил господин Давыдов. На Wildberries и Ozon приходится порядка 80% общего объема онлайн-заказов, при этом фокус развития рынка смещается за пределы основных мегаполисов. Как отметил эксперт, для развития региональных рынков уже есть необходимая инфраструктура — за последние годы были построены миллионы квадратных метров складских площадей. «Из общего количества селлеров около 500 тыс. — локальные бренды. Это значит, что инфраструктура уже сформировалась и готова принимать их объем»,— заключил он.

По прогнозам Data Insight, в этом году ожидается дальнейшее замедление роста рынка: число заказов увеличится на 20%, а объема продаж на 15%. При сохранении текущих показателей инфляции на несколько процентов снизится средний чек заказа. Рост цен будет компенсироваться продолжающимся, пусть и ослабевающим сдвигом онлайн-шопинга в сторону более частых и менее крупных покупок, считают аналитики.