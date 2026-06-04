Нижегородская область получит 1,8 млрд рублей на покупку коммунальной техники

Льготные займы от Дом.РФ на общую сумму 1,8 млрд руб. получит Нижегородская область. Средства планируется направить на закупку 280 единиц коммунальной, строительно-дорожной и сельскохозяйственной техники. Соглашение о предоставлении займов нижегородские власти и Дом.РФ подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Финансирование будет реализовано через механизм инфраструктурных облигаций. Дом.РФ через выпуск ценных бумаг привлечет средства на рынке капитала и направит их в регион.

По словам нижегородского губернатора Глеба Никитина, более 100 единиц техники будет закуплено для Нижнего Новгорода до начала октября.

«Также новая дорожная техника до начала зимнего сезона поступит в другие города региона»,— уточнил губернатор.

Андрей Репин