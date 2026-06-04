Убытки экономики Кузбасса в первом квартале 2026 года составили 32,5 млрд рублей

В январе-марте 2026 года сальдированный финансовый результат организаций Кемеровской области составил 32,5 млрд руб. убытка, что на 43% меньше убытка в первом квартале прошлого года, сообщает Кемеровостат. По сравнению с результатом января-февраля 2026 года снижение убытка составило 1,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В добыче угля убытки составили 37,6 млрд руб., что на 30% меньше убытков годичной давности, но на 8,3 млрд руб. больше убытков января-февраля текущего года. В обрабатывающей промышленности региона в первом квартале получено 0,8 млрд руб. сальдированной прибыли против 4,8 млрд руб. убытка годом ранее и против 3,7 млрд руб. убытка месяцем ранее. Больше всего прибыли в секторе получили в первом квартале: кузбасская химия (2,05 млрд руб.) и пищевая отрасль (0,81 млрд руб.), самые заметные убытки — стройиндустрия (1,22 млрд руб.) и металлургия (0,9 млрд руб.).

С прибылью отработали три месяца сельское и лесное хозяйство (0,7 млрд руб.), торговля (2,4 млрд руб.) и энергетика (2,9 млрд руб.) Кузбасса, с убытками — строительство (0,65 млрд руб.), водоснабжение и обращение с отходами (0,37 млрд руб.), транспортировка и хранение (0,26 млрд руб.) и связь (0,15 млрд руб.).

Игорь Лавренков, Кемерово