В Оренбуржье создадут агропромышленный парк «Кувандык»

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заключил соглашение с вице-президентом РУСАЛа Еленой Безденежных о сотрудничестве в проекте создания агропромышленного парка «Кувандык». Об этом сообщает правительство региона.

Как уточняют в ведомстве, площадку в 72 га разместят на базе имущественного комплекса Южно-Уральского криолитового завода, принадлежащего компании. Инфраструктура позволит будущим резидентам запускать новые производства по переработке сельхозпродукции с минимальными затратами.

Цель проекта — создать замкнутые производственные циклы с высокой добавленной стоимостью, развить экспортный потенциал региона и привлечь инвестиции в устойчивую экономику. Рассматривается вопрос участия агропромышленного парка «Кувандык» в отборе на получение субсидии из федерального бюджета на создание технопарков.

«Агропромышленный парк — это новые рабочие места и возможности для развития промышленных проектов в сфере АПК. Проект, который стал предметом подписанного с компанией РУСАЛ соглашения, предусматривает возможность инвестирования до 900 млн руб. в реновацию инфраструктуры, в технологическое присоединение и в подготовку производственной площадки. Это даст новую жизнь заводу и городу. Агропарк станет точкой притяжения новых производственных проектов и инвестиций», — отметил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Руфия Кутляева