В Башкирии вынесли приговор за мошенничество с выплатами по нацпроекту

Стерлитамакский городской суд вынес приговор руководителю сельскохозяйственного кооператива «Актай». Он признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года со штрафом в размере 150 тыс. руб.

Установлено, что фигурант дела в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направил в профильное министерство заявление на получение субсидии из регионального бюджета на возмещение части понесенных затрат на покупку оборудования.

Он представил документы с ложными сведениями о его завышенной стоимости, на основании которых кооперативу субсидировали более 1,7 млн руб.

Подсудимый признал вину и возместил ущерб.

Майя Иванова