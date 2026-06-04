Скворцов: ИИ-трансформация «Сбера» еще не отражена в котировках

Потенциал российских компаний, активно инвестирующих в развитие искусственного интеллекта, пока не в полной мере учтен в рыночных котировках. Об этом на сессии «Ъ» на ПМЭФ заявил заместитель председателя правления «Сбербанка» Тарас Скворцов.

«Инвестиции в ИИ должны рассматриваться как инвестиции в будущую стоимость бизнеса», — сказал господин Скворцов. «Сбер» видит эту тенденцию на собственном примере, отметил он. «Технологическое лидерство и масштабная ИИ-трансформация "Сбера" пока еще не в полной мере отражены в рыночной оценке компании», — заявил он.

По словам господина Скворцова, фокус банка будет направлен на повышение устойчивости бизнес-модели, эффективности процессов и качества клиентского опыта за счет искусственного интеллекта. Это, отметил господин Скворцов, сформирует дополнительную стоимость для акционеров.

Сегодня инвесторы, заявил Тарас Скворцов, все чаще оценивают не текущие финансовые результаты, а способность бизнеса обеспечивать рост в будущем. «Главным фактором такого роста становятся технологии и искусственный интеллект, — отметил господин Скворцов. — Компании, которые смогут быстрее других интегрировать искусственный интеллект в ключевые бизнес-процессы, будут иметь дополнительные преимущества как с точки зрения эффективности, так и инвестиционной привлекательности».