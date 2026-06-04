Медведев призвал россиян вместо восхищения Западом воспитывать в себе недоверие

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что внешняя политика западных стран по отношению к России определяется «глубинной ненавистью». Он считает, что поэтому россиянам следует с недоверием относиться к «западным элитам».

В своем канале в «Максе» господин Медведев привел в пример слова одного из польских политиков, который «сказал про странные взаимоотношения между странами ЕС и бандеровской "Украиной"».

«Причина одна: глубинная ненависть западных элит к России, к нам с вами, — считает он. — Почему? Ненависть подчас иррациональна». При этом еще одним «поводом для ненависти» он назвал предполагаемое желание других стран «разделить Россию на части и получить доступ к нашим богатствам».

«Нам нужно без истерик и самобичевания воспитывать в себе одно качество: нельзя ни в чем верить западным элитам, — призвал Дмитрий Медведев. — Ими не следует никогда восхищаться, их надо холодно презирать».