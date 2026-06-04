Глава Новосибирской области заявил об отмене карантина по пастереллезу

В Новосибирской области полностью сняли карантин, который вводили из-за вспышек пастереллеза среди домашнего скота. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил губернатор региона Андрей Травников.

Господин Травников отметил, что за последние три месяца власти региона не фиксировали новых вспышек заболевания. «Карантин во всех населенных пунктах и на всех предприятиях снят. Требуется выждать 90 дней с этого момента и взять повторные смывы, чтобы точно убедиться, что заразы больше не осталось»,— сказал губернатор (цитата по «РИА Новости»). По словам Андрея Травникова, восстанавливать поголовье скота власти начнут в августе, после получения контрольных результатов анализов.

О первых случаях заражения скота в Новосибирской области власти сообщили в начале февраля. Болезнь выявили в пяти районах региона. Наиболее острая ситуация наблюдалась в селах Гнедухино, Новоключи, Чернокурья, Козиха и Новопичугово. Власти изымали скот для предотвращения распространения заболевания.