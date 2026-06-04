Логоцентр Wildberries откроют в Саратове до конца года
Саратовская делегация работает на ПМЭФ. Подробностями поделился в личном Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.
Фото: telegram-канал Романа Бусаргина
Чиновники встретились с руководством RWB (объединенной компании Wildberries и Russ). Темой встречи стало строительство самого большого в Саратове логистического комплекса. Предполагается, что площадь объекта превысит 200 тыс. кв. м.
На данный момент продолжается третий этап возведения логоцентра. Рабочие подводят коммуникации и облагораживают территорию. Ввести здание планируют до конца 2026 года.