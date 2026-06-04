«Люди устали от этой войны»

Палата представителей США приняла резолюцию, которая обязывает президента Дональда Трампа либо завершить конфликт с Ираном, либо добиться одобрения Конгресса на продолжение войны. Документ поддержали не только демократы, но и некоторые республиканцы, фракция которых составляет большинство в Палате. Многие обозреватели расценили эту резолюцию как сигнал президенту о том, что избиратели устали от войны, которая уже привела к росту цен и дефициту топлива.

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Палата представителей проголосовала за ограничение полномочий Трампа в войне с Ираном

Республиканец Томас Масси, представляющий в Конгрессе штат Кентукки, давно критикует Трампа за ведение войны в Иране без разрешения Конгресса. После голосования в среду он сказал: «Люди устали от этого. Они устали от бензина по $5 за галлон, они устали от дизельного топлива по $6 за галлон, они устали от того, что не могут себе позволить купить удобрения для наших полей в Кентукки». По его мнению, голосование по вопросу о военных полномочиях «дает хороший сигнал о том, что Палата представителей, которая представляет народ, устала от этой войны».

«Я думаю, что люди, безусловно, разочарованы»,— сказал республиканец Том Барретт, отвечая на вопрос о боли, которую испытывают его избиратели из-за войны.

Возглавляемая республиканцами Палата представителей проголосовала за ограничение полномочий Трампа в отношении войны с Ираном

Палата представителей, контролируемая республиканцами, проголосовала за ограничение возможностей президента Трампа продолжать войну против Ирана без одобрения Конгресса. Это стало упреком Белому дому и очередным признаком того, что поддержка войны со стороны республиканских законодателей ослабевает.

Демократы единодушно поддержали эту меру. «Это начало конца войны,— сказал член Палаты представителей Ро Ханна (демократ из штата Калифорнии).— Палата представителей заявила, что американский народ устал от этого».

Голосование стало последним в серии неудач Трампа в Конгрессе и судах. 2 мая администрация заявила, что закроет фонд, который бы оказывал помощь сторонникам Трампа, участвовавшим в беспорядках 6 января 2021 года у Капитолия США. Это произошло после резкого сопротивления со стороны сенаторов-республиканцев. На прошлой неделе Трамп заявил, что отказывается от своих попыток отремонтировать то, что он назвал Центром Трампа имени Кеннеди, после того как судья распорядился убрать его имя из названия.

Американская Палата представителей проголосовала за ограничение полномочий Трампа в войне против Ирана

Это поражение для Дональда Трампа: Палата представителей неожиданно проголосовала за резолюцию, которая должна заставить его закончить войну в Иране,— причем республиканцы тоже голосовали за это. Но препятствия остаются.

Имел ли право Дональд Трамп в конце февраля начать войну с Ираном без одобрения Конгресса? Этот вопрос вызывает дебаты в Вашингтоне вот уже несколько месяцев. Ранее демократам не удавалось принять такую резолюцию. Теперь ее принятие в Палате представителей можно рассматривать как еще одно свидетельство того, что действия Трампа в Иране воспринимаются все более критически, в том числе в его собственной партии.

Для прекращения военных действий Сенат также должен принять эту резолюцию. Однако и тогда президент может наложить вето на такую резолюцию. Для его преодоления потребуется две трети голосов в обеих палатах Конгресса. Это считается крайне маловероятным.

Американская Палата представителей приняла резолюцию об ограничении полномочий в войне в Иране — редкий случай противодействия Трампу

Четыре республиканца присоединились к демократам, чтобы принять законопроект, который должен обуздать Трампа, хотя он, скорее всего, столкнется с президентским вето, если пройдет и в Сенате.

Маловероятно, что эта резолюция станет законом, но она отражает сильное недовольство решением Трампа присоединиться к Израилю в атаке на Иран 28 февраля, что положило начало конфликту, который к субботе будет длиться уже 100 дней. Растущее недовольство (среди американцев.— “Ъ”) отчасти показывает экономические последствия войны, которая привела к резкому росту цен на топливо и другие товары, в том числе удобрения. Администрацию Трампа также критикуют за неспровоцированный характер нападения 28 февраля, хотя президент и его союзники утверждали, что война была необходима, чтобы предотвратить создание Ираном ядерного оружия.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик