Ульяновская область подписала на ПМЭФ соглашение с АО «Щелково Агрохим»

В рамках ПМЭФ-2026 достигнута договоренность о реализации крупного инвестпроекта в агропромышленном секторе региона, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, руководитель региональной корпорации развития Алина Абитова и гендиректор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов подписали соглашение о намерениях по строительству современного семеноводческого комплекса, сообщила пресс-служба правительства Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов

Фото: предоставлено автором Генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов

Фото: предоставлено автором

Как отмечают в облправительстве, стоимость реализации проекта — более 1 млрд руб. Его планируется реализовать в Тереньгульском районе Ульяновской области. Помимо экономического эффекта, он обеспечит создание 35 новых рабочих мест. Переговоры по проекту велись с декабря 2025 года. В облправительстве отмечают, что развитие селекции и семеноводства зерновых культур считают стратегической задачей, обеспечивающей продовольственную безопасность и независимость от импорта. В планах сторон — проработка реализации проектов в сфере биотехнологий, связанных с глубокой переработкой зерна.

Алексей Русских отметил, что это будет «первое подобное предприятие за всю постсоветскую историю Ульяновской области». По словам главы региона, в Ульяновской области по обеспеченности отечественными семенами один из лучших показателей в стране — 75%, и новое предприятие позволит повысить этот уровень. Губернатор заявил, что проекту будет предоставлен статус особо значимого, что обеспечит дополнительные меры поддержки.

АО «Щелково Агрохим» создано в 1999 году. По состоянию на 31 декабря 2025 года, 76,65% акций компании принадлежали гендиректору АО Салису Каракотову, 20% — АО «Холдинговые активы». Компания также является учредителем 31 предприятия сельхознаправления в разных регионах страны. Из них два уже работают в Ульяновской области — ООО «Молвино Агро» и ООО «Бетагран Ульяновск», расположенные в селе Молвино Тереньгульского района. Салис Каракотов также является владельцем ООО «Щелково Агрохим» и ООО «Амилоза» (ОЭЗ ППТ «Липецк»). Научный коллектив компании насчитывает шесть докторов наук, 63 кандидата наук и более 130 научных сотрудников. Руководство научной деятельностью осуществляет доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов.

Сергей Титов, Ульяновск