Башкирские сетевики провели капремонт подстанции в северной части г. Уфы

Уфимские городские электрические сети ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») завершили капитальный ремонт одного из силовых трансформаторов на подстанции «Донская». Эта подстанция является ключевым узлом распределения электроэнергии в северной части г. Уфы. Она обеспечивает выдачу мощности Уфимской ТЭЦ-3 многочисленным потребителям, включая ООО «БашРТС», больницу №17 и значительную часть многоквартирных домов в Черниковке.

Подстанция «Донская»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Проведение капремонта позволило продлить ресурс основного электротехнического оборудования в центре питания и, тем самым, повысить надежность электроснабжения как промышленных потребителей, так и социально-бытовой инфраструктуры города.

ООО «Башкирэнерго»