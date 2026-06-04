Минприроды: на госбалансе стоят 18 лицензий на редкоземельные металлы

На 12 месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) уже выданы лицензии, еще шесть находятся в нераспределенном фонде Роснедр. Всего на госбалансе стоят 18 лицензий, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

«Шесть еще не распределены, но как только Роснедра получат заявки от инвесторов, на них будут объявлены аукционы»,— уточнил господин Козлов на сессии «Редкие, стратегические: суверенитет и международное сотрудничество в области РЗМ и критических минералов» ПМЭФ.

На разных стадиях освоения, добавил министр, находятся еще 18 площадей. Там запасы редких металлов, в том числе РЗМ, еще предстоит обнаружить, пояснил он. «Процесс поиска и постановки месторождений на государственный баланс длительный и многоэтапный. Средний срок полного цикла работ — то есть от геологоразведки до постановки запасов на баланс — оценивается порядка 7 лет»,— рассказал Александр Козлов. Из-за этого, по его словам, геологам необходимо знать потребности экономики в будущем.