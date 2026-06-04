В центре Москвы частично перекрывали движение

В центре Москвы временно перекрывали движение на части улиц. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса в Telegram.

Около 12:02 движения не было на Тверской улице от Газетного переулка до улицы Моховой по направлению в центр, на улицах Крымский Вал, Садовая-Кудринская, а также на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной.

К 12:12 ограничили проезд по Смоленской улице в направлении центра, на внутренней стороне Садового кольца около Смоленского бульвара, а также на Бородинском мосту по направлению в центр. Около 12:19 все ограничения были сняты.