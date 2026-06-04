В Башкирии ожидаются дожди, туман и порывистый ветер

5 июня в Башкирии ожидается облачная погода, пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Днем в отдельных районах будет гроза, сообщает Башгидромет.

Ветер будет северный 5–10 м/с, днем местами порывы достигнут 15 м/с.

Температура воздуха ночью понизится до +9...+14°, днем — немного повысится до +17...+22°.

На некоторых участках дорог ухудшится видимость из-за дождя до 1–2 км, ночью и утром возможен туман, из-за которого видимость ухудшится до 500 м–1 км.

В Уфе тоже прогнозируется облачная погода, пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северный 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11...+13°, днем — +18...+20°.

Майя Иванова