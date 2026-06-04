Для всех многоквартирных домов в Прикамье организованы чат-боты в MAX

В каждом многоквартирном доме Пермского края появился чат с управляющими организациями в национальном мессенджере МАХ. Доступ к чатам возможен даже при ограничении интернета. Об этом сообщает региональная инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН).

По данным на начало июня, в Пермском крае создано 10 285 домовых чатов, к которым присоединилось более 250 тыс. жителей. Владельцем домового чата является ИГЖН, а непосредственное администрирование осуществляет управляющая организация (УК или ТСЖ).

В ИГЖН отметили, что домовых чатах доступен официальный чат-бот «Госуслуги Дом», который напомнит о сроках платежей за ЖКУ или передачи показаний счетчиков. Внутри чат-бота доступно мини-приложение, с помощью которого можно видеть рейтинг своей управляющей компании, отправлять обращения и использовать иные сервисы.