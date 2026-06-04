Нижегородская область получит 9,5 млрд рублей от Дом.РФ на коммунальные сети
Дом.РФ предоставит Нижегородской области займы на 9,5 млрд руб. для строительства коммунальной инфраструктуры. Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Финансирование будет организовано с использованием инфраструктурных облигаций.
По данным Дом.РФ, средства должны быть направлены на строительство теплоэнергетической инфраструктуры, магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, сетей ливневой канализации, локальных очистных сооружений в поселке Новинки и деревне Ольгино, которые входят в состав Нижнего Новгорода.
Эти территории являются зоной перспективной массовой жилой застройки. За счет средств, полученных от Дом.РФ, Нижегородская область сможет построить новую коммунальную инфраструктуру до конца 2028 года.