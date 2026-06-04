Самарская область вошла в топ-5 регионов по развитию государственно-частного партнерства

Самарская область заняла четвертое место среди регионов России в Национальном рейтинге развития государственно-частного партнерства за 2025 год. Об этом сообщает минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что в Самарской области реализуются 228 проектов государственно-частного партнерства с общим объемом инвестиций в размере 344 млрд руб. В регионе реализуется 52 концессии на 225 млрд руб. в семи сферах экономики. Будет создано свыше семи тыс. рабочих мест. 41 объект уже работает для жителей.

В прошлом году запустили 11 новых проектов в ЖКХ, спорте и промышленности, также завершили реконструкцию пансионата «Созвездие» и обновление лагеря «Черноморец».

Руфия Кутляева