В 2025 году 4% иноагентов получили свой статус из-за иностранного финансирования

Среди объявленных иноагентами за 2025 год лишь у 4% нашли иностранное финансирование. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сохраняется тенденция на снижение иностранного финансирования»,— заявил замминистра. Он напомнил сенаторам, что до 2022 года единственным признаком для признания иноагентом было иностранное финансирование. В связи с этим он поблагодарил парламентариев за добавление в федеральный закон пункта об «иных формах влияния».

«Если бы сейчас этот единственный признак остался, то это было бы всего 4% иноагентов. Представляете, да? Где гуляли бы все остальные? — задался вопросом господин Свириденко.— А мы бы искали с Росфинмониторингом эти деньги, которых нет. И деньги там и не нужны — там уже другие формы».

Представитель Минюста заявил, что российские власти не придумали признак «иных форм влияния», а отзеркалили его из американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA). «Если у американцев и в Европе этот признак существует, почему его не должно быть у нас?» — поинтересовался Олег Свириденко.

По словам замминистра, с 2012 года, когда в России был учрежден реестр иноагентов, в него включили сведения более чем о 1,2 тыс. лиц. На 29 мая, как сказал господин Свириденко, в статусе действующих агентов иностранного влияния числилось 962 субъекта. По данным Минюста, за 2025 год иноагентами в России признали 215 субъектов, в том числе 182 физлица.

Степан Мельчаков