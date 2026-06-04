Объем выданных автокредитов в Прикамье вырос на четверть по сравнению с прошлым годом

В январе — апреле 2026 года общий объем автокредитов, выданных в Пермском крае, составил 10,3 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 25,3%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Средний размер выданного в апреле 2026 года автокредита составил в Пермском крае 1,4 млн руб. и увеличился по сравнению с апрелем прошлого года на 17,6% (1,19 млн руб.). В апреле 2026 года в Пермском крае было выдано 2,17 тыс. автокредитов, что на 2,7% меньше показателя марта текущего года. Доля отказов по заявкам на автокредиты в Пермском крае составила в апреле 72,9%.