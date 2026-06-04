В Самаре суд рассмотрит дело о незаконной реализации 6,1 тысячи литров алкоголя

В Советский районный суд Самары направлено уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы. Ей инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (производство, закупка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняют в надзорном ведомстве, с января по ноябрь 2024 года обвиняемая организовала незаконную реализацию алкоголя без соответствующей лицензии. Она закупала оптовую партию этилового спирта, изготавливала спиртосодержащую продукцию и перевозила ее на своем автомобиле до места реализации. Произведенный товар жительница Самары хранила в Красном Яру в гараже своей матери.

Из незаконного оборота изъяли более 6,1 тыс. л изготовленного алкоголя общей стоимостью свыше 284 тыс. руб. На автомобили марок Toyota Land Cruiser 120 Prado и Peugeot Partner, принадлежащие обвиняемой, наложен арест.

Руфия Кутляева