В Москве простились с Ниной Марушиной

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ниной Марушиной прошла в фойе Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Проститься пришли десятки человек: родные, друзья, старшее и младшее поколение труппы, директор театра Владимир Жуков и художественный руководитель Евгений Писарев, сообщает ТАСС.

Художественный руководитель театра Евгений Писарев назвал Нину Марушину старейшей актрисой, которая проработала в театре почти 65 лет. По его словам, она пришла из Школы-студии МХАТ, где училась вместе с Олегом Табаковым, и играла до последнего. Писарев охарактеризовал ее как замечательную острохарактерную артистку, чье счастье было в том, чтобы выходить на сцену. Он добавил, что ее любили все, и он сам очень любил ее, поскольку она стала одним из его первых партнеров, когда он только пришел в театр.

Актриса умерла 2 июня в возрасте 91 года. Причиной смерти стала длительная болезнь. Помимо театра госпожа Марушина снималась в кино. Среди известных работ актрисы — «Деструкторы», «Мы будем счастливы, моя прелесть», «Цензуру к памяти не допускаю». Тело Марушиной кремируют, захоронение пройдет на Хованском кладбище — в месте, где упокоен ее муж, заслуженный артист России Валентин Буров.