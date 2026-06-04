Самыми востребованными специалистами в Татарстане стали менеджеры по продажам

В Татарстане с начала года работодатели открыли более 8 тыс. вакансий для менеджеров по продажам и работе с клиентами — 8% от общего числа предложений. Они стали самыми востребованными кадрами в республике, сообщила пресс-служба сервиса hh.ru.

Медианная предлагаемая зарплата для таких сотрудников составила 102 тыс. руб.

На втором месте по востребованности оказались продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, в республике открыли 6,1 тыс. вакансий. Медианная зарплата продавцов составила 57,4 тыс. руб.

Третье место заняли курьеры и почтальоны, для которых открыли 4,4 тыс. вакансий. Медианная зарплата в этой сфере составила 186,4 тыс. руб.

В десятку наиболее востребованных специалистов также вошли водители, бухгалтеры, разнорабочие, повара, врачи, администраторы и электромонтажники.

Анна Кайдалова