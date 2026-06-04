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Гидравлические испытания пройдут в Екатеринбурге 8-10 июня

Второй этап гидравлических испытаний сетей для подготовки к отопительному сезону начнется в Екатеринбурге 8 июня и завершится 10 июня, сообщили в городской администрации.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сотрудники Екатеринбургской тепловой компании (ЕТК) проведут диагностику магистральных, распределительных и квартальных труб повышенным давлением через обратный трубопровод. Работы будут выполняться ночью с 23:00 до 6:00 — это должно происходить без отключения горячей воды.

Владельцы зданий, тепловых пунктов и сетей обязаны будут отключить системы теплопотребления от участков, где проводятся испытания, а также контролировать их состояние в течение всего периода работ. Собственники складов и подвалов с ценностями должны организовать дежурство и принять меры для предотвращения затоплений при возможном разрыве теплотрасс.

Ирина Пичурина

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