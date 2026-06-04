Корпорация развития взыскала более 20 млн рублей по банковской гарантии

Корпорация развития Нижегородской области получила в столичном арбитражном суде решение о взыскании задолженности по банковской гарантии Русского народного банка. Руснарбанк должен уплатить региональному инвестиционному оператору 17,5 млн руб. долга и 3,4 млн в качестве неустойки. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано банком-гарантом.

Спор касался ответственности банка за подрядчика «Стандартстрой», который в 2024 году сорвал строительство четырех производственных корпусов на территории АО ДПО «Пластик» (особая экономическая зона «Кулибин» в Дзержинске).

Ранее Руснарбанк добровольно перечислил Корпорации почти 100 млн руб. по независимой гарантии, но с требованием перечислить еще 17 млн не согласился. По скорректированным планам объекты в ОЭЗ «Кулибин» должны быть сданы к концу 2026 года.

Иван Сергеев