Нижегородский врач через суд доказывает факт своего участия в СВО

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода подтвердил факт участия местного врача в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в 2023 году нижегородец находился в командировке в зоне СВО в качестве врача-рентгенолога. Это подтверждено документально. Кроме того, Минздрав РФ выдал нижегородцу удостоверение ветерана боевых действий.

В 2025 году истец решил воспользоваться гарантированными льготами, установленными федеральным законом «О ветеранах». Нижегородец получил отказ из-за того, что он не является ветераном Минобороны РФ: у министерства нет информации о его участии в СВО.

Сормовский суд официально подтвердил юридический факт участия нижегородского врача в спецоперации на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Решение суда в законную силу не вступило.

Андрей Репин