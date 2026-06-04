Москву накрыла тополиная метель

Тополиный пух пришел в Москву раньше обычного и останется в столице еще около двух недель. Аллергики и чувствительные горожане жалуются на взвесь в воздухе, а экологи говорят, что деревья тополя для некоторых районов мегаполиса просто необходимы. Специалисты обращают внимание на то, что в 2026 году одновременно с тополями созрели семена одуванчиков и березы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Чалабов / РИА Новости Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Как всегда, во всем виновата погода. Сначала затянулась зима, затем внезапно пришла 30-градусная майская жара, позже вновь стало прохладно. Аптечные сети даже отмечали падение спроса на антигистаминные препараты — аллергия на цветение запоздала. Но тополиная метель пришла с опережением графика, обозначенного в популярной песне из 90-х.

Руководствоваться нужно словами другой композиции, из 80-х, — «Все пройдет», объясняет научный сотрудник образовательного центра в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин:

«Вообще в 2026 году сезоны немножко все перемешались, поэтому пух у нас в конце мая — начале июня полетел. Чтобы все закончилось, нужно подождать две недели — потом он сходит на нет. Но все зависит от погоды. Если она жаркая и сухая, пух может задержаться дольше. Если сильные ливни, к счастью, мы сможем вздохнуть спокойно».

Тополиная атака, как сообщили в «Мособлпожспасе», повышает уровень огневой опасности.

Вот уже 30 лет город сокращает число «зеленых щитов». Так в советские годы называли тополя, высадку которых начали в середине 1950-х. Но, как в анекдоте про альтернативу: она есть. «Липа!» — делится рецептом инженер-эколог, генеральный директор компании «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев:

«На место тополей сажают другие деревья. Но эти деревья приживаются плохо, потому что у нас довольно массово используют реагенты. Выгоднее тополя обрезать, чем спилить раз и навсегда. Бюджет озеленения уходит на обрезку, но уже через пару лет деревья опять начинают пылить. И все-таки ответственен за аллергию не столько пух, сколько пыльца березы, например. С березой никто не борется. Тут либо все закатывать в асфальт, либо просто высаживать липы. В пору цветения весь город от них становится медовым. Тополя на промзонах вполне себя хорошо чувствуют, за счет клейкой листвы они задерживают тяжелые металлы».

Борьба с пухом — занятие малоперспективное, ведь его источник не только в деревьях, говорит врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок:

«Буквально две недели назад все заросло одуванчиками. Это была просто борьба, которая в итоге увенчалась тем, что одуванчики распустились и сейчас дают пух. Сами по себе эти пушинки представляют из себя практически чистую целлюлозу и аллергию как таковую не вызывают. Но зато вызывают механическое раздражение. Целлюлоза, как известно, является очень хорошим адсорбентом. На себя она цепляет всякие загрязнения из воздуха».

Чувствительным к аллергенам стоит вспомнить о девайсе времен пандемии, а автомобилистам — проверить систему фильтрации, продолжает Владимир Болибок:

«Защита, в общем-то, заключается в элиминации, то есть в избегании. Нужно заходить в закрытые помещения, не гулять в ветреную погоду. Помнить, что маска хорошо защищает. Можно просто закрыться шарфом, платком или банданой. Автомобилистам надо обратить внимание на защиту салона. Рекомендуется держать окна закрытыми, также можно установить фильтры.

При приступе чихания за рулем человек может потерять управление автомобилем, и это очень опасно».

И если пух исчезнет довольно быстро, как снег, то с его предтечей — смолянистыми тополиными почками — некоторым водителям приходится бороться месяцами. Детейлинг и малярный бизнес тополям только рад.

Станислав Крючков